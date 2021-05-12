Адвокат объяснил, скажется ли заболевание мозга казанского стрелка на мере пресечения

Казанского стрелка Ильназа Галявиева однозначно отправят в СИЗО, а экспертизы будут проводить за решеткой. Таким прогнозом с «360» поделился адвокат Сергей Афанасьев.

«Арестовывать его будут, конечно же, в СИЗО по той причине, что сейчас очень мало времени, чтобы провести ему комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Сейчас в рамках расследования уголовного дела, конечно же, ему будет назначена экспертиза стационарная, в условиях следственного изолятора. Есть учреждения, которые проводят стационарно такие экспертизы для арестантов», — рассказал Афанасьев.

Адвокат добавил, что решение о дальнейшей судьбе Галявиева будут принимать на основе результатов экспертизы.

«Есть специализированные медицинские учреждения закрытого типа, куда помещаются арестованные или осужденные люди [с проблемами с психикой]. Они там проходят принудительное лечение, поэтому это будет решаться в дальнейшем, в настоящее же время его арестуют в следственный изолятор», — подчеркнул юрист. По словам собеседника, работа экспертов, которые определят состояние казанского стрелка, может занять месяц.

12 мая суд изберет меру пресечения 19-летнему Ильназу Галявиеву, который накануне устроил бойню в казанской школе №175. Он открыл огонь из ружья. Погибли девять человек. 23 получили ранения. На следующий день после случившегося в СК рассказали, что в прошлом году у Галявиева выявили болезнь головного мозга. Сейчас он ведет себя неадекватно, поэтому проводить с ним следственные действия невозможно.