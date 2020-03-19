Адвокат объяснил, почему актер из сериала «Кадетство» был с моделью Бобковой перед задержанием

Полиция арестовала Кирилла Емельянова. Фельдшер скорой написал заявление на актера сериала «Кадетство» из-за побоев. Перед задержанием молодой человек выпивал со скандально известной моделью Екатериной Бобковой.

«Они просто знакомые, они друзья, в этот момент они просто были вместе», — рассказал «360» адвокат актера Алим Бишенов.

По его словам, заявление в полицию на Емельянова подал фельдшер, на которого якобы было совершено нападение.

«Кириллу стало плохо. Вызвали скорую помощь, в момент приезда скорой случился какой-то бытовой конфликт, от этого все и началось», — рассказал «360» адвокат актера Алим Бишенов.

Сейчас актер находится в отделении полиции в Раменках, но пока ему никаких обвинений не предъявили. Правоохранители разбираются в произошедшей ситуации.

Об аресте Емельянова стало известно вечером 18 марта. Актер выпивал дома после съемок, но в какой-то момент ему стало плохо. В квартиру приехала скорая помощь. Молодой человек сначала был без сознания, а потом очнулся и напал на врачей. В итоге актера задержали полицейские.

Екатерина Бобкова была ключевым свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Она выпала из окна четвертого этажа одного из отелей в Чехии. Сама девушка считает, что ее пытались убить.