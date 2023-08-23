23 августа 2023, 17:49
Адвокат лидера крупнейшей в России банды Гагиева попросил оправдать подсудимого
Защита попросила суд оправдать главаря крупной преступной банды Гагиева
Адвокат главаря крупнейшей в России преступной группировки Аслана Гагиева (Джако) попросил полностью оправдать подзащитного. Об этом Lenta.ru сообщил представитель суда.
Гагиева обвиняют в руководстве бандой и убийстве шести человек. По словам стороны защиты, судебный процесс подтвердил полную правоту заявлений Джако о его невиновности. Сам Гагиев также не признал свою вину во вменяемых ему преступлениях.
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«Адвокат Гагиева попросил суд полностью оправдать его подзащитного», — говорится в сообщении.
Накануне прокурор запросил для подсудимого наказание в виде пожизненного лишения свободы. По версии следствия, в 2004 году Гагиев создал одну из крупнейших в России группировок, на счету которой как минимум 60 преступлений.
В банду входили до 70 участников, среди которых были сотрудники правоохранительных органов, в том числе высокопоставленные, сообщал сайт kp.ru.
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