Криминал 23 августа 2023, 17:49 Адвокат лидера крупнейшей в России банды Гагиева попросил оправдать подсудимого Защита попросила суд оправдать главаря крупной преступной банды Гагиева РИА «Новости»

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Адвокат главаря крупнейшей в России преступной группировки Аслана Гагиева (Джако) попросил полностью оправдать подзащитного. Об этом Lenta.ru сообщил представитель суда.

Гагиева обвиняют в руководстве бандой и убийстве шести человек. По словам стороны защиты, судебный процесс подтвердил полную правоту заявлений Джако о его невиновности. Сам Гагиев также не признал свою вину во вменяемых ему преступлениях.

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«Адвокат Гагиева попросил суд полностью оправдать его подзащитного», — говорится в сообщении.

Накануне прокурор запросил для подсудимого наказание в виде пожизненного лишения свободы. По версии следствия, в 2004 году Гагиев создал одну из крупнейших в России группировок, на счету которой как минимум 60 преступлений.

В банду входили до 70 участников, среди которых были сотрудники правоохранительных органов, в том числе высокопоставленные, сообщал сайт kp.ru.