Адвокат казанского стрелка спрогнозировал арест подзащитного

Судебное заседание Советского районного суда Казани по делу Ильназа Галявиева рассмотрит сегодня только вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в нападении на школу. Об этом сообщил адвокат стрелка Александр Гиляжев.

Он пояснил, что выступает защитником по назначению и своего доверителя даже не видел. На вопрос о том, чем закончится суд, адвокат не исключил, что Галявиева возьмут под стражу.

«При такой тяжести содеянного его однозначно под стражу возьмут. О наказании пока говорить рано, пока идет речь о мере пресечения», — пояснил он.

Гиляжев отметил, что позиция подзащитного ему неизвестна, поэтому пока он не может сказать, что намерен просить у суда. Но уже известно, что обвинение направило ходатайство о заключении Галявиева под стражу.

Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что в 2020 году врачи диагностировали у Ильназа Галявиева заболевание головного мозга. Юноша жаловался на сильную мигрень. В данный момент задержанный ведет себя неадекватно, поэтому с ним сложно проводить следственные действия. Судебно-медицинскую экспертизу юноше назначат позднее.

Ильназ Галявиев в минувший вторник, 11 мая, устроил стрельбу в школе №175 в Казани. Жертвами нападения стали семь учеников и двое взрослых. Ранения получили 23 человека.

Сам стрелок сдался полиции. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Обвинение задержанному пока не предъявили.