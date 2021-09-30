Адвокат Калинов: стрелявшему у школы москвичу грозит условный срок

Мужчине, который устроил стрельбу возле здания школы в Москве, чтобы припугнуть обидчиков своей дочери, может грозить условный срок. Такое мнение выразил адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

«Ему могут, скорее всего, вменить статью о хулиганстве, то есть 213 статью Уголовного кодекса. Но опять же о реальном наказании речь не пойдет, если он раньше не был судим. Скорее всего, будет признание вины, получит условно года три», — сказал эксперт в комментарии «360».

Конфликт произошел сегодня у забора школы на улице Палехской. Десятиклассницу окружили молодые люди, которые, по данным источника «360», были недовольны ее шуткой про национальности в соцсетях. По предварительной версии, ученица рассказала о случившемся отцу, он пришел к школе и выстрелил в воздух.

По информации телеканала РЕН ТВ, раньше мужчина работал на частном охранном предприятии. У него имеется травматический пистолет Glock и разрешение на оружие. В настоящее время стрелявший задержан.