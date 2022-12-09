Криминал 09 декабря 2022, 19:44 Защита Яшина заявила о планах обжаловать приговор суда Адвокат Эйсмонт: защита обжалует приговор Яшина по делу о фейках о ВС РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сторона защиты бывшего муниципального депутата Ильи Яшина* намерена подать жалобу на его приговор по делу о публикации фейковой информации о Вооруженных силах России. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.

«Илья с самого начала был готов к тому, что станет обвиняемым и осужденным. Он воспринял приговор спокойно, это результат его осознанного выбора» — сказала она.

Реклама

Эйсмонт назвала приговор суда несправедливым, поэтому его будут обжаловать.

Реклама

Мещанский суд отправил бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина* в колонию общего режима на 8,5 года по делу о распространении недостоверной информации о российских военных в зоне СВО.

Согласно материалам дела, Яшин* в прямом эфире своего YouTube-канала делился ложными сведениями о действиях российских военных в Буче. Следователи завели уголовное дело против бывшего муниципального депутата в июле 2022 года.

Сам Яшин* своей вины не признал. Адвокаты осужденного могут обжаловать приговор в течение 10 дней.

* Илья Яшин — признан в России физическим лицом, исполняющим функции иноагента.