Адвокат историка Соколова решил судиться со СМИ из-за «клеветы»

По словам адвоката, в последние месяцы в отношении Соколова «было распространено большое количество недостоверной, порочащей и ложной информации». Частично это связано с тем, что СМИ не провели «должную проверку публикуемых сведений».

«А частично вызвано злонамеренными действиями вполне конкретных лиц», — утверждает Торгашев.

В настоящий момент он готовит «заявления в компетентные органы, в том числе в суд, направленные на защиту законных интересов Соколова против клеветнических и заведомо ложных утверждений».

Торгашев — один из двух адвокатов Соколова, к защите он приступил 31 июля. Юрист рассказывал, что ранее представлял интересы историка в двух гражданских спорах с публицистом Евгением Понасенковым. Речь шла о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Помимо адвокатской практики, Торгашев преподает в Санкт-Петербургском государственном университете. В связи с этим родные Ещенко попросили СПбГУ проверить соблюдение морально-этических норм и правил университета.

Олега Соколова задержали в Петербурге 9 ноября 2019 года, когда он пытался утопить в реке Мойке рюкзак с двумя человеческими руками. Останки принадлежали аспирантке СПбГУ, сожительнице Соколова Анастасии Ещенко. Дома у преподавателя обнаружили другие части ее тела. Сам он сознался в убийстве и расчленении трупа.