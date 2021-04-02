Адвокат историка Соколова объявил о защите семьи нефролога Земченкова

Выступавший защитником осужденного за убийство и расчленение аспирантки историка Олега Соколова адвокат Александр Почуев объявил, что теперь он выступает в качестве представителя пострадавшей стороны в деле главного нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова. Об этом говорится в его официальном заявлении, поступившем в распоряжении «360».

Адвокат призвал всех сохранять объективность в данном деле и соблюдать презумпцию невиновности. По его словам, дети погибшей и ее отец не исключили, что Земченков себя оговорил.

Он подчеркнул, что расследование уголовного дела продолжалось более 10 лет, но результатов не было. К председателю Следственного Комитета Александру Бастрыкину они обратились, чтобы победить бюрократическую волокиту.

«Они никак не ожидали, что это обернется арестом главы семьи. Теперь велика угроза потери отца. Всем понятно, что всегда, если что-то случается с родственником, первые подозреваемые это супруг и члены семьи», — заявил Почуев.

Он подчеркнул, что версия причастности мужа погибшей уже рассматривалась, но не находила подтверждения. Адвокат призвал дождаться результатов объективного расследования и не обвинять Земченкова публично.

Какое именно объективное расследование имел в виду Почуев неизвестно. Следствие предъявило обвинение Александру Земченкову. По версии правоохранителей, он убил свою жену в ходе конфликта, после чего расчленил тело и избавился от него по частям.

Отец убитой женщины Геннадий Кононов в беседе с «360» заявлял, что его особенно беспокоит то, что останки дочери так и не нашли. Без этого зять может заявить, что оговорил себя. По его словам, перед смертью муж и жена часто ссорились.

Сегодня Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Александра Земченкова до 27 апреля.