Криминал 16 августа 2023, 18:51 Адвокат Исаев: мужчине, который избил барменшу на Камчатке, может грозить 10 лет тюрьмы

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Посетитель кафе на Камчатке избил ногами барменшу. Теперь ему может грозить до 10 лет заключения. Такой прогноз дал адвокат Леонид Исаев. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист отметил, что статью могут квалифицировать как причинение тяжкого вреда здоровью. Степень тяжести определят в ходе судебно-медицинской экспертизы.

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Адвокат напомнил, что до 2011 года минимальное наказание по статье составляло три года. Однако сейчас эту практику отменили, поэтому мужчина может получить и год.

«Покушением на убийство вряд ли признают. В распоряжении преступника были ножи, он даже держал их в руках, но не воспользовался ими. Останется инвалидом — тот же тяжкий вред здоровью», — пояснил Исаев.