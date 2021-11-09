Член коллегии адвокатов города Москвы, автор книги о деле ЮКОСа Артур Воробьев найден мертвым в столице. Он покончил с собой. Об этом сообщил телеканал НТВ.

По данным телеканала РЕН ТВ, перед самоубийством адвокат попросил заехать к себе родственника и вызвать скорую помощь, якобы у него поднялась температура.

Когда этот человек приехал к нему, юрист попросил подождать у соседей, потому что он будет приводить себя в порядок. После этого мужчина открыл сейфы и покончил с собой, написали СМИ. Он оставил предсмертную записку, в которой написал, что устал.

«МК» уточнил, что труп 64-летнего юриста обнаружили в 23:30 в доме по Ломоносовскому проспекту.

Артур Воробьев был известным юристом. Он написал книгу о деле ЮКОСа под названием «Дело Йукоса как зеркало русской адвокатуры».