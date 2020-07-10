Адвокат Фургала привел аргумент в пользу невиновности губернатора

Врач не может пойти на убийство, так как он связан клятвой Гиппократа. С таким заявлением выступил адвокат Борис Кожемякин, представляющий в суде интересы губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Он напомнил, что его подзащитный получил медицинское образование и семь лет работал врачом-терапевтом и неврологом.

«Деятельность доктора несовместима с противоправным лишением жизни», — привело слова адвоката РИА «Новости».

Кроме того, он подчеркнул, что в деле Фургала нет политических мотивов.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в ночь на четверг, 9 июля, по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. По данным следствия, ранее были задержаны исполнители этих преступлений.

После предъявления им обвинений и допросов они указали на Фургала как на заказчика. Губернатора этапировали в Москву, где предъявили обвинения. Следствие считает его причастным к организации убийств и покушений на предпринимателей, которые совершала организованная преступная группа в 2004–2005 годах.

В беседе с членами общественной наблюдательной комиссии Москвы Сергей Фургал заявил, что виновным себя не признает. По его словам, он очень устал из-за длительного перелета и смены часовых поясов.

Сегодня Басманный суд Москвы вынес решение об аресте Фургала до 9 сентября. Заседание по ходатайству следствия прошло в закрытом режиме.