Адвокат экс-супруги «колбасного короля» опроверг ее роман с подозреваемым

Адвокат экс-супруги Владимира Маругова Игорь Ким рассказал «360», что никаких романтических отношений у женщины с подозреваемым по делу об убийстве не было. Также выяснилось, что ранее Татьяна Маругова не замечала за рабочим каких-либо странностей.

«Про любовника — бред пишут, никакой романтической связи не было. <…> Это человек, который приходил на помощь, чинил канализацию, приводил в порядок участок. Дом большой, его надо было содержать, хозяйство огромное. Человек с техническим посылом, помогал, везде все четко делал, исполнял», — рассказал Игорь Ким.

Он отметил, что бывшая супруга предпринимателя не замечала за задержанным ничего странного, когда он у них работал.

«Татьяна очень открытый и разговорчивый человек, могла в беседе с техническим рабочим рассказать некоторые нюансы, касающиеся ее личной жизни, которые не являются закрытым информационным полем. <…> Я не думаю, что она ему передала какую-то конфиденциальную информацию, которая послужила бы в дальнейшем в таком громком и драматическом событии», — предположил адвокат.

Пока с Татьяной Маруговой из оперативников никто не связывался по этому вопросу, но, по мнению юриста, это ничего еще не значит.

«Как правило, следователи оставляют вишенку на торте. Поэтому нам стоит только ждать», — заключил он.

При каких обстоятельствах подозреваемый познакомился с Татьяной Маруговой неизвестно, вероятно, была дана рекомендация. Тем не менее юрист предположил, что в такие особняки случайные люди не попадают.

Убийство «колбасного короля» произошло 1 ноября. Преступники ворвались в дом, связали предпринимателя и потребовали деньги, а после выстрелили в него из арбалета. Ранее полицейские задержали подозреваемого, который приобрел в одном из магазинов арбалет. В его квартире также был обнаружен прикованный к кровати пенсионер.