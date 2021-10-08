Адвокат экс-мэра Владивостока Гуменюка обжаловал его арест

Адвокат бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка обжаловал заключение под стражу своего подзащитного. Об этом пресс-служба Фрунзенского районного суда Владивостока сообщила агентству «Интерфакс».

Следствие обвиняет Олега Гуменюка в получении взятки в особо крупном размере. В связи с этим правонарушением экс-главе города назначили меру пресечения — Гуменюка заключили под стражу на два месяца по ходатайству следствия.

У следователей есть данные о том, что с 2019 по 2021 год бывший мэр Владивостока получал взятки напрямую от похоронного бюро «Некрополь» или через посредников. Все они были привязаны к оказанию похоронных услуг. Однако Гуменюк вину не признает — он отрицал ее и на суде, когда решался вопрос о его аресте.

Полномочия экс-мэра досрочно прекратила дума Владивостока. Это случилось 27 мая, после того, как Гуменюк сам подал заявление об отставке после критики вице-премьера Юрия Трутнева и губернатора Олега Кожемяко.

Гуменюка сменил Константин Шестаков — раньше он был заместителем председателя правительства Приморья.