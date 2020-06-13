Адвокат Ефремова рассказал о попытках связаться с семьей погибшего Сергея Захарова

Защита Михаила Ефремова пытается связаться с семьей погибшего в результате аварии курьера Сергея Захарова. Об этом «360» рассказала представляющая интересы артиста адвокат Елизавета Шаргородская.

«Мы пытаемся связаться с родственниками, но, конечно, нам препятствуют. Потому что сейчас это удобно», — заявила она. Предоставить более подробный комментарий о ситуации адвокаты Ефремова пока не готовы.

Ранее адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский заявил, что семья Захарова не готова принять деньги, которые им предложил актер, также де-факто не приняла извинения.

«Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда», — заявил он.

В ночь на субботу, 13 июня, Михаил Ефремов выпустил видеообращение. В нем он попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова, пообещал помощь, если семья согласиться ее принять. Он подчеркнул, что готов понести наказание за устроенную им аварию. Свое поведение он назвал непростительным.

Как отметил «Царьград», в своем заявлении Ефремов подчеркнул, что речь идет не о попытке откупиться.

Пьяный Михаил Ефремов врезался на своем внедорожнике во время выезда на встречную полосу в фургон курьера интернет-магазина Сергея Захарова, который ехал с последнего заказа. От удара кабина машины оказалась смята. Пострадавшего водителя госпитализировали. На следующее утро он умер в реанимации.

Ефремов в результате аварии не пострадал. Медицинское освидетельствование показало, что актер сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По факту пьяной езды, которая привела к смерти человека, завели уголовное дело. После начали второе уголовное производство по продаже наркотиков. По нему актер проходит свидетелем.

В данный момент Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Сотрудники ФСИН доставляют его на допросы к следователю.