Адвокат Ефремова рассказал о пьяной аварии из своей жизни

По словам адвоката, в аварии с нетрезвым водителем погибла его семья.

«Пьяный водитель КамАЗа вылетел на встречку. Папе было 45, маме 38, братьям — год, пять и 18, дяде — 22. И то я не хотел наказания. Это неумышленное преступление! Ну кто не пьет?!» — обратился к участникам заседания Пашаев.

Он уже раскритиковал адвокатов потерпевшей стороны за то, что они не позволили его подзащитному расплатиться с семьей погибшего Сергея Захарова. Прокурору он напомнил, что Ефремов играл спектакли, с которых платил налоги, из которых формируется зарплата государственных служащих.

В четверг, 3 сентября, в Пресненском суде Москвы начались прения сторон дела об аварии с участием Михаила Ефремова. Актер объявил, что он признает себя виновным. Адвокат Пашаев тут же уточнил, что его подзащитный готов ответить за свои действия. Прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии общего режима и запрет на вождение автомобиля на три года.

Актеру Михаилу Ефремову предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По данным материалов дела, пьяный Ефремов за рулем своего внедорожника на скорости выехал на встречную полосу в центре Москвы, где столкнулся с фургоном курьера Сергея Захарова. Мужчина погиб от полученных травм. По решению суда Ефремов находится под домашним арестом. Он выходит только для участия в заседаниях по рассмотрению дела. До последнего дня своей вины в аварии он не признавал, объясняя, что не помнит события того вечера.