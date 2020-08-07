Адвокат Ефремова рассказал, что актер плохо спит по ночам

Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют в смертельном ДТП, испытывает проблемы со сном в ночное время. Об этом рассказал его защитник Эльман Пашаев.

«Он по ночам плохо спит. Сейчас лег спать. Хотя бы чуть-чуть», — приводит слова Пашаева РИА «Новости».

Оценивать судебный процесс юрист отказался.

В начале июня, автомобиль Ефремова врезался в служебную машину Сергея Захарова. От полученных травм последний скончался в реанимации. Медэкспертиза показала наличие в крови артиста алкоголь. Спустя несколько дней он записал видеообращение с извинениями, однако родственники погибшего их не приняли.

На этой неделе по делу об аварии в Пресненском суде Москвы прошли три заседания. На первом актер не признал свою вину, а на втором не смог узнать себя на видеозаписи, на которой его запечатлели сразу после аварии.