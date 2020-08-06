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    06 августа 2020, 11:49

    Адвокат Ефремова отказался от слов об авторстве текста видеобращения с извинениями

    Мария Шагиахметова

    Защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не помогал актеру с текстом для видеообращения с извинениями. По словам адвоката, артист «сам умеет писать».
    Адвокат Ефремова отказался от слов об авторстве текста видеобращения с извинениями

    «Ефремов — сам грамотный человек и умеет писать», — сказал адвокат журналистам в четверг у здания Пресненского суда. Об этом сообщает ТАСС. Однако еще в среду Пашаев говорил обратное. Тогда он заявил, что все же писал текст для актера, который тот использовал в ролике.

    Видеообращение актера после аварии стали комментировать его коллеги, знаменитости и простые люди. По словам гендиректора Московского цирка Эдгарда Запашного, в ролике был уже не Ефремов, а растерянный человек. Однако некоторые пользователи Сети не поверили актеру и поделились мнением, что тюрьма актеру пойдет на пользу.

    Сегодня в Пресненском суде продолжается рассмотрение дела актера из-за ДТП с его участием. Оно произошло 8 июня, когда джип Ефремова выехал на встречную полосу в центре Москвы на Смоленской площади. Автомобиль столкнулся с грузовой машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. Мужчина скончался от полученных травм на следующее утро.

    Также из материалов дела известно, что кроме алкоголя у актера в крови нашли следы кокаина и марихуаны. При этом Ефремов утверждает, что не помнит медосвидетельствования после аварии.

    Новости SMI.FM