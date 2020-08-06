Адвокат Ефремова отказался от слов об авторстве текста видеобращения с извинениями

«Ефремов — сам грамотный человек и умеет писать», — сказал адвокат журналистам в четверг у здания Пресненского суда. Об этом сообщает ТАСС. Однако еще в среду Пашаев говорил обратное. Тогда он заявил, что все же писал текст для актера, который тот использовал в ролике.

Видеообращение актера после аварии стали комментировать его коллеги, знаменитости и простые люди. По словам гендиректора Московского цирка Эдгарда Запашного, в ролике был уже не Ефремов, а растерянный человек. Однако некоторые пользователи Сети не поверили актеру и поделились мнением, что тюрьма актеру пойдет на пользу.

Сегодня в Пресненском суде продолжается рассмотрение дела актера из-за ДТП с его участием. Оно произошло 8 июня, когда джип Ефремова выехал на встречную полосу в центре Москвы на Смоленской площади. Автомобиль столкнулся с грузовой машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. Мужчина скончался от полученных травм на следующее утро.

Также из материалов дела известно, что кроме алкоголя у актера в крови нашли следы кокаина и марихуаны. При этом Ефремов утверждает, что не помнит медосвидетельствования после аварии.