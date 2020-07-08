Адвокат Ефремова анонсировал сенсацию на суде с артистом

На вопрос о том, как он собирается выстраивать линию защиты и не хочет ли он представить так, что за рулем автомобиля Ефремова был другой человек, Пашаев ответил, что все расскажет во время судебного заседания.

«Терпение, немного терпения. Вы все узнаете на суде. Это будет сенсация. Но пока — никаких подробностей», — заявил он.

По словам Пашаева, для него это не первое дело со смертельной аварией. По его словам, ранее он добился освобождения человека, который оставил после себя два трупа.

«До меня обвиняемый полгода сидел под стражей — и его сразу освободили. И сейчас мы идем на оправдательный приговор», — пояснил адвокат.

Пьяный актер Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Вечером 8 июня за рулем внедорожника он выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном, который вел Сергей Захаров. Сам артист не пострадал, а водителя фургона с множественными травмами достали из искореженной кабины и увезли в больницу. На следующий день он скончался.

Экспертиза показала, что Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Против него завели уголовное дело по факту смертельной аварии. Суд отправил его под домашний арест. В суде его защищает адвокат Эльман Пашаев. Он уже сделал несколько противоречивых заявлений.

Сначала он сказал, что актер не признал свою вину. Также он отметил, что предложений о компенсации семье погибшего больше нет. Через некоторое время юрист пояснил, что его неправильно истолковали. По его словам, актер признал аварию с участием его машины, но не вину. На вопрос журналистов, находился ли сам Ефремов за рулем, его адвокат ответил: «Частично».