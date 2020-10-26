Адвокат Ефремова опубликовал предварительную версию письма к семье погибшего

Он уточнил, что это неокончательная версия, а только проект, который согласовывали между собой представители пострадавшей и обвиняемой стороны. Сам Ефремов этого текста не видел, так как переговоры прервали.

В опубликованном документе, который подписали Алешкин и адвокат семьи Захарова Александр Добровинский говорится, что автор просит прощения. Он утверждает, что часть скорби будет оставаться с ним до конца дней.

«Поверьте, что для меня оказаться причиной смерти Сергея тоже стало трагедией. <…> Ко всему этому добавилась катастрофа предательства моими адвокатами», — говорится в тексте.

По словам автора, именно его защитники помешали ему сразу извиниться, искупить вину и компенсировать вред. Он не препятствовал, когда адвокаты говорили кощунственные вещи о пострадавшей семье. Более того, он поддакивал им.

«Я знаю, что унижал вас перед всей страной, и я готов просить прощения на глазах у всей страны», — написано в документе.

Пьяный Михаил Ефремов в начале июня за рулем своего внедорожника врезался в фургон, которым управлял Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался на месте. В ходе судебного разбирательства Пресненский районный суд Москвы приговорил артиста к восьми годам колонии и выплате штрафа сыну погибшего.

Через апелляцию срок удалось сократить на полгода, но адвокаты артиста намерены обратиться с кассацией, чтобы либо еще уменьшить срок его нахождения под стражей, либо изменить меру пресечения на колонию-поселение.