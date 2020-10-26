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    26 октября 2020, 21:17

    Адвокат Ефремова опубликовал предварительную версию письма к семье погибшего

    Анатолий Минкин

    Осужденный по делу о смертельной аварии актер Михаил Ефремов намеревался отправить письмо с извинениями в адрес семьи погибшего Сергея Захарова. Проект послания на своей странице в Facebook опубликовал бывший адвокат артиста Андрей Алешкин.

    Он уточнил, что это неокончательная версия, а только проект, который согласовывали между собой представители пострадавшей и обвиняемой стороны. Сам Ефремов этого текста не видел, так как переговоры прервали.

    В опубликованном документе, который подписали Алешкин и адвокат семьи Захарова Александр Добровинский говорится, что автор просит прощения. Он утверждает, что часть скорби будет оставаться с ним до конца дней.

    «Поверьте, что для меня оказаться причиной смерти Сергея тоже стало трагедией. <…> Ко всему этому добавилась катастрофа предательства моими адвокатами», — говорится в тексте.

    По словам автора, именно его защитники помешали ему сразу извиниться, искупить вину и компенсировать вред. Он не препятствовал, когда адвокаты говорили кощунственные вещи о пострадавшей семье. Более того, он поддакивал им.

    «Я знаю, что унижал вас перед всей страной, и я готов просить прощения на глазах у всей страны», — написано в документе.

    Пьяный Михаил Ефремов в начале июня за рулем своего внедорожника врезался в фургон, которым управлял Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался на месте. В ходе судебного разбирательства Пресненский районный суд Москвы приговорил артиста к восьми годам колонии и выплате штрафа сыну погибшего.

    Через апелляцию срок удалось сократить на полгода, но адвокаты артиста намерены обратиться с кассацией, чтобы либо еще уменьшить срок его нахождения под стражей, либо изменить меру пресечения на колонию-поселение.