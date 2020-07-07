Адвокат Добровинский объяснил, почему Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП

Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в смертельном ДТП в центре Москвы. Адвокат семьи погибшего Александр Добровинский заявил, что защита актера ведет «подковерные игры». Ефремов таким образом хочет избежать тюремного срока.

«Идет подковерная игра за то, чтобы выйти сухим из воды или хотя бы получить условный срок. Если признать свою вину на суде, то как-то маловероятно, что срока не будет. Если бороться и что-то там такое находить, то есть вероятность, что суд скажет: „Очень знаковое дело, социальный взрыв. Ну дадим ему пять лет условно и забудем эту историю“», — пояснил «360» Добровинский.

Он добавил, что дело Ефремова идет именно в это русло. Более того, за актером стоят многие серьезные люди. Суд, вполне вероятно, может дать условный срок, принимая во внимание, что Ефремов является отцом шестерых детей и никогда ранее не был судим.

При этом адвокат подчеркнул, что после заявлений семья погибшего Сергея Захарова чувствует себя ужасно.

«Они абсолютно в шоке, потому что он вину признавал до вчерашнего дня. Он просил публично прощения, правда, не перед ними, а перед страной. <…> Знаете, такое впечатление, что ни за что на них вылили ушат помоев. В чем только их ни обвиняют», — сказал Добровинский.

Адвокат объяснил, что родственников Захарова уже обвиняли и в торгах, и в том, что они якобы взяли деньги. Но семья никаких денег не брала.

Михаил Ефремов 8 июня врезался в фургон в центре Москвы. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в реанимации от полученных травм. Экспертиза подтвердила, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В понедельник, 6 июля, адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что собрал все доказательства невиновности Ефремова. По его словам, признать свою вину актер всегда успеет.