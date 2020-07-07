Адвокат Добровинский объяснил, почему Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП
«Идет подковерная игра за то, чтобы выйти сухим из воды или хотя бы получить условный срок. Если признать свою вину на суде, то как-то маловероятно, что срока не будет. Если бороться и что-то там такое находить, то есть вероятность, что суд скажет: „Очень знаковое дело, социальный взрыв. Ну дадим ему пять лет условно и забудем эту историю“», — пояснил «360» Добровинский.
Он добавил, что дело Ефремова идет именно в это русло. Более того, за актером стоят многие серьезные люди. Суд, вполне вероятно, может дать условный срок, принимая во внимание, что Ефремов является отцом шестерых детей и никогда ранее не был судим.
При этом адвокат подчеркнул, что после заявлений семья погибшего Сергея Захарова чувствует себя ужасно.
«Они абсолютно в шоке, потому что он вину признавал до вчерашнего дня. Он просил публично прощения, правда, не перед ними, а перед страной. <…> Знаете, такое впечатление, что ни за что на них вылили ушат помоев. В чем только их ни обвиняют», — сказал Добровинский.
Адвокат объяснил, что родственников Захарова уже обвиняли и в торгах, и в том, что они якобы взяли деньги. Но семья никаких денег не брала.
Михаил Ефремов 8 июня врезался в фургон в центре Москвы. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в реанимации от полученных травм. Экспертиза подтвердила, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
В понедельник, 6 июля, адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что собрал все доказательства невиновности Ефремова. По его словам, признать свою вину актер всегда успеет.