Эксклюзив 08 апреля 2023, 20:37 Адвокат Чекалиных отказался комментировать обстоятельства дела Адвокат Мушаилов отказался комментировать новость об апелляции Чекалиных РИА «Новости»

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Суд запретил блогерам Валерии и Артему Чекалиным пользоваться интернетом. Они не согласились с этим решением и анонсировали подачу апелляционной жалобы. Их адвокат Михаил Мушаилов отказался прокомментировать «360» обстоятельства дела.

«Я, к сожалению, не могу разглашать ход следствия, и нет согласия доверителя на распространение обстоятельств <…> поэтому не могу вам ответить на этот вопрос», — ответил Мушаилов на вопрос, подавали ли Чекалины апелляционную жалобу.

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Правозащитник заявил, что не вправе отвечать на любые вопросы, связанные с этим делом.

Блогерам Валерии (Лерчек, ler_chek) и ее мужу Артему Чекалиным суд запретил в течение двух месяцев пользоваться электронной почтой, телефоном и интернетом. Супругам предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 311 миллионов рублей. Чекалина заявила, что обжалует решение суда.

Блогеры решили не использовать наемного сотрудника для ведения своих социальных сетей. Возможно, из экономии — им заблокировали доступ к большей части денежных средств. Супруги опасаются, что окажутся в СИЗО и не смогут собрать деньги на погашение долгов.