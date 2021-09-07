Адвокат бизнесмена Быкова заявил, что будет обжаловать жесткий приговор

Приговор Красноярского суда бизнесмену Анатолию Быкову по делу о двойном убийстве будут обжаловать. Об этом заявил адвокат обвиняемого Алексей Прохоров.

Быкова приговорили к 13 годам лишения свободы за организацию двойного убийства в 1994 году. По словам адвоката, обвиняемый спокойно выслушал приговор и теперь планирует его обжаловать.

«Решения эти будут обжалованы. Считаю, что приговор с таким сроком наказания — это фактически санкционированное решение более не выпускать из мест лишения свободы Быкова, поскольку на сегодняшний день ему 61 год», — рассказал адвокат в беседе с Пятым каналом.

При этом Прохоров отметил, что пребывание в колонии здоровья не добавляет. Присяжные ранее признали Быкова виновным в организации убийств бизнесменов Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. В результате суд назначил 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. Бизнесмена задержали в мае 2020 года. По данным следствия, погибших молодых людей расстреляли из автомата и пистолета подручные Быкова.

Помимо этого, бизнесмена подозревали в руководстве преступным сообществом, покушении на вице-президента региональной федерации бокса и в уклонении от уплаты налогов.