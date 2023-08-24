Криминал 24 августа 2023, 13:16 Адрианну Курилец из ролика об убийстве русского солдата объявили в розыск МВД России объявило в розыск украинскую актрису Адрианну Курилец YouTube

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Участницу провокационного видео, актрису с Украины Адрианну Курилец объявили в розыск. Карточка с ее данными появилась в базе МВД России.

«Курилец-Кметюк Адрианна Степановна. Украинка. Разыскивается по статье УК», — указали правоохранители.

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Актриса из Львова стала известной в апреле, когда снялась в пропагандистском ролике с экстремистскими высказываниями и призывом убивать российских солдат. «Царьград» сообщил, что Адрианна Курилец в национальном костюме, с венком на голове, нарисованными синяками и серпом в руке перерезала горло мужчине в военной форме. Девушка заявила, якобы русские веками притесняли украинцев и называли малороссами.

Следственный комитет России по поручению председателя Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело. В украинской социальной рекламе нашли сходство с роликами исламистов.