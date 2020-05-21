Администрацию детской базы отдыха в Башкирии будут судить за смерть подростка
Директора детской базы отдыха «Чайка» в Башкирии и его заместителя обвинили в халатности, которая привела к смерти одного из отдыхающих подростков. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».
Известно, что детей заставили убирать территорию лагеря к приезду отдыхающих. Их не инструктировали и оставили без присмотра. В итоге на восьмиклассника упала волейбольная конструкция, что привело к смерти. Обвиняемые отрицают свою причастность к произошедшему.