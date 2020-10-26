Администрация аэропорта Домодедово попала под дело о халатности

Реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП) привела к уголовному делу о халатности администрации аэропорта Домодедово. Причиненный ущерб оценили в 107 миллионов рублей.

«Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц ФГУП „Администрация аэропорта Домодедово“», — сообщила пресс-служба ГСУСК России по Московской области.

Следователи выяснили, что сотрудники администрации аэропорта с декабря 2012 по декабрь 2019 года не следили за выполнением государственного контракта. Речь идет о реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и территории стоянки самолетов. В итоге бюджету страны был нанесен ущерб в размере более 107 миллионов рублей.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства преступления и выявляют причастных к нему людей.

Международный аэропорт Домодедово находится в 45 километрах к юго-востоку от центра столицы в Московской области. Он является вторым после Шереметьево аэропортом в России по величине пассажиропотока. Рейсы выполняются внутри страны, а также в Европу, Азию и Африку.