Криминал 29 мая 2023, 14:32 Администраторы Telegram-каналов получили по восемь лет колонии за вымогательство у Канделаки Суд приговорил к восьми годам и штрафу обвиняемых в вымогательстве у Канделаки и ее мужа РИА «Новости»

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Хамовнический суд Москвы признал виновными администраторов Telegram-каналов «Проект Сканер» и Riddle по делу о вымогательстве у телеведущей Тины Канделаки и ее супруга, директора по особым поручениям Ростеха Василия Бровко. Об этом сообщили «Известия».

Троих фигурантов — Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко — приговорили к восьми годам колонии строгого режима каждого. Также они должны выплатить по 500 тысяч рублей штрафа.

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Согласно обвинительному заключению, Слободенюк, Москвин и Малущенко создали преступную группу для вымогательства денежных средств у обеспеченных людей. Для этого в конце 2020 года они приобрели Telegram-каналы Riddle и «Проект Сканер». Далее публиковали негативные посты о работе и личной жизни Бровко и Канделаки, за удаление которых требовали 470 тысяч рублей.

Ранее Тверской суд Москвы продлил арест коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору Tatler Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву до 24 июня. Их обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет».