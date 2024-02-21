Криминал 21 февраля 2024, 10:20 Администратора украинского Telegram-канала задержали при побеге из России ФСБ задержала администратора Telegram-канала из Читы по делу о госизмене

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Силовики задержали жителя Читы при попытке выехать из России и попросить политическое убежище в США. Он администрировал антироссийский Telegram-канал и передавал иностранцам данные военнослужащих, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на УФСБ по Забайкальскому краю.

По версии следствия, мужчина сотрудничал со Службой безопасности Украины с октября 2022 года. Он администрировал принадлежавший зарубежным силовикам Telegram-канал, занимавшийся антироссийской пропагандой, собирал и передавал персональные данные военнослужащих и их семей.

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Уголовное дело возбудили по статье 275 УК России «Госизмена». Подозреваемого задержали при попытке уехать за границу для обращения за политическим убежищем в США.

В Екатеринбурге по подозрению в госизмене задержали женщину с двойным гражданством. Ее обвинили в сборе денег для нужд украинской армии.