01 сентября 2023, 14:04
Администратора Telegram-канала Moscow Calling потребовали арестовать
СКР ходатайствует об аресте администратора канала Moscow Calling Андрея Куршина
Администратор Telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин признал вину в дискредитации Вооруженных сил России. Следователи решили просить суд о его аресте, сообщили ТАСС в пресс-службе СКР.
«Следствие ходатайствует об аресте мужчины, обвиняемого в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России», — сказали в ведомстве.
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Куршина задержали 31 августа за опубликованные с сентября по ноябрь 2022 года посты в Moscow Calling, в его доме провели обыски. По словам следователей, психолого-лингвистические исследования показали наличие в текстах 35-летнего мужчины заведомо ложной информации о действиях российской армии на Украине.
Его схватили на одном из московских вокзалов, сообщили «Известия». Подозреваемый во всем признался и согласился сотрудничать со следствием.
По некоторой информации, мужчина работал инженером на оборонном предприятии. В своем канале с 86 тысячами подписчиков Куршин публиковал видео, новости, освещал ход спецоперации и международную повестку.
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