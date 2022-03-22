Администратора сообщества с пропагандой убийств и фейках о терактах задержали в Сочи

Федеральная служба безопасности России задержала в Сочи 17-летнего россиянина, который является администратором интернет-сообщества «Колумбайн»*. Оно связано с пропагандой идеологии массовых убийств и распространением ложной информации о терактах.

«В городе Сочи задержан гражданин России 2005 года рождения, являвшийся администратором интернет-сообщества запрещенного движения „Колумбайн“* и причастного к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, а также распространению заведомо ложной информации о подготовке террористических актов в российских школах», — сказано в релизе ФСБ.

Задержанный заявил, что гражданин Украины под псевдонимом «Белая Роза» дал ему право администрирования этим ресурсом. Молодой человек переписывался с украинцем в мессенджере Telegram. В отношении задержанного в ближайшее время примут процессуальное решение.

* «Колумбайн» — запрещенное в России террористическое движение.