Криминал 30 ноября 2023, 18:05 Администратора двух Telegram-каналов арестовали в Москве за вымогательство Суд Москвы арестовал администратора двух Telegram-каналов за вымогательство Unsplash

Читать 360tv в

В Москве арестовали администратора Telegram-каналов «Как-то вот так» и «Политбюро 3.0» Анатолия Спирина на два с половиной года за вымогательство. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Хамовнический районный суд признал его виновным в вымогательстве более 400 тысяч рублей у должностного лица Ростеха — Василия Бровко. Спирин шантажировал его распространением негативных, компрометирующих сведений. За удаление информации он требовал деньги.

Реклама

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее за подобное приговорили журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову на пять и четыре с половиной года лишения свободы.