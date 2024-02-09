Криминал 09 февраля 2024, 11:13 Администратор канала «Кремлевский мамковед» получил 2,5 года колонии за вымогательство Администратору Telegram-канала Садовову дали 2,5 года колонии за вымогательство РИА «Новости»

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Хамовнический суд Москвы признал Сергея Садовова, администратора Telegram-канала «Кремлевский мамковед», виновным в вымогательстве. Его приговорили к 2,5 годам колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В процессе следствия выяснилось, что Садовов в составе организованной группы, куда входил его сын и другие неустановленные лица, пытался получить от Василия Бровко из ГК «Ростех» 800 тысяч рублей, угрожая огласить информацию, угрожающую чести и достоинству потерпевшего и его семьи.

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Садовов полностью признал свою вину, сотрудничал с следствием и компенсировал нанесенный ущерб Бровко. Суд определил ему наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Одновременно Хамовнический суд рассматривает другое уголовное дело, касающееся сына Сергея Садовова — Станислава Садового.

Осенью администратора двух других Telegram-каналов арестовали в Москве за вымогательство. Анатолия Спирина, который вел ресурсы «Как-то вот так» и «Политбюро 3.0», также приговорили к заключению в колонии.