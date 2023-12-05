Эксклюзив 05 декабря 2023, 11:16 «Абсолютно неадекватен». Житель Тулы рассказал об убившем годовалого сына мужчине Житель Тулы: сознавшийся в убийстве годовалого сына отец вел себя неадекватно РИА «Новости»

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Житель Тулы признал вину в убийстве годовалого сына. Его знакомого не удивила такая развязка. Он заявил «360», что мужчина бредил и нуждался в психиатрическом лечении.

«Не понимаю, почему такого неадекватного человека держали на свободе и без наблюдения. Я с ним общался где-то два года назад, и он был абсолютно неадекватен. Нес просто какую-то ерунду о том, что его в психушке короновали, и он вор в законе. После этого я с ним не общался», — сказал он.

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Тело мальчика 2022 года рождения с ножевым ранением нашли в квартире в Ленинском районе 4 декабря. Тогда же госпитализировали и задержали его отца — подозреваемого в убийстве. С места преступления изъяли нож, допросили свидетелей и назначили экспертизы.

Мужчина признал вину в полном объеме, сообщили в СУ СКР по Тульской области. Ему предъявили обвинение и в ближайшее время изберут меру пресечения.

Мать ребенка пошла на работу, оставив сына с бабушкой, дедушкой и сожителем, сообщили «Известия». Старшие родственники тоже ушли и отдали ребенка отцу. После убийства мужчина сбежал, его задержали в поле в двух километрах от дома.