«А может, самовары есть?» Толпа цыган с битами избила жителя Березовского

Толпа цыган с битами и прутами избила мужчину в Березовском, заступившегося за пожилого соседа, которого, как он подумал, хотели обокрасть. Парню разбили голову. О конфликте «360» рассказала жена пострадавшего, которая сняла драку на видео.

Жена пострадавшего рассказала, что в тот день неизвестные обходили дома в поисках металлолома.

«Они к нам зашли, спросили: „Металлолом продаете?“ Муж сказал: „Нет“. Они настойчиво начали спрашивать: „А может, самовары есть?“ Муж им сказал: „Нет“. Они стали спрашивать: „А что, у соседа есть что-то?“ Муж сказал: „Не лезьте к нему, там пожилой человек живет“», — сообщила она.

Металлоискатели ушли. Но тут же собака начала лаять на соседский забор. Женщина вышла посмотреть, что там.

«Кажется, увидела троих. У него там много всего, всякие вещи. И вот они ходят и ищут. Я сказала мужу, потому что поняла, что это, видимо, товарищи, которые к нам заходили. Сразу же вызвали полицию», — сказала она.

Муж решил не дожидаться, пока приедут полицейские, взял биту и пошел к соседу. Калитка была открыта.

«Сосед сидел на завалинке около дома, а эти ходят, железо таскают. Я пошла за мужем, и вижу, один выкатывает основание телеги, железное такое. И таскают железо, какой-то ржавый металл», — сообщила супруга.

Он спросил у соседа, разрешал ли он неизвестным пройти на участок. Он ответил, что нет.

«Муж им сказал, уходите, с вами договора не было, он против. Этих мужчин это не устроило, они начали бить. Муж начал защищаться. Я тоже пыталась всех растащить. Подошел сосед, увидев, что мужа бьют, он тоже туда пошел, начал разнимать, он был безоружен. Мы уже вывалились все на улицу, там они продолжили нападать, хотя он держал дистанцию и защищался. То есть для него цель была, чтобы не обокрали соседа», — рассказала она.

Потом приехали полицейские. Когда они уже опрашивали супругов о том, что произошло, к ним прибежал один из тех, кто копался на участке соседа.

«Начал говорить: „Да мы вообще договорились же с этим мужиком, что мы у него купим, 1000 рублей“. И начали ему то же говорить. Что муж избил их товарища, что вот, он там умирает, и так далее», — сообщила жена.

Потом уже на другой машине подъехали еще несколько человек. Они залезли в машину скорой.

«Начали угрожать медикам, почему вы к этому приехали, а к нам не приехали. В итоге всех увезли. Муж в больнице, у него открытый перелом пальца, рассечена голова была», — сказала она.

Мужчина оказался в травмпункте с одним из тех, от кого оборонялся. Видимо, они тоже вызывали бригаду. Потому что они поступили туда одновременно. Тот, кто нападал, отказался от госпитализации. У травмпункта начала собираться толпа народа.

Пятерых участников драки задержали. Мужчине еще предстоит лечение. Он остается в больнице.