97-летнему фронтовику предложили подождать квартиру еще пять лет

По версии следствия, местные чиновники решили, что 97-летний ветеран, который еще является инвалидом, продал свою квартиру специально, ухудшив тем самым свои жилищные условия. Сделал он это якобы для того, чтобы получить новое жилье за счет бюджета. В департаменте жилищной политики Омска ветерану отказали в постановке на учет. В довершении ко всему фронтовику предложили дождаться истечения пяти лет со дня продажи его старой квартиры.

После этого мужчина обратился в суд, который в итоге все-таки признал его нуждающимся в жилом помещении. Суд не усмотрел в действиях фронтовика намеренного характера ухудшения жилищных условий, а наоборот расценил продажу ветераном квартиры как вынужденную меру из-за его состояния здоровья и социального положения.

Следственный комитет проводит проверку действий чиновников.