Британскую медсестру обвинили в убийстве 8 младенцев

Медсестру Люси Летби обвинили в убийстве восьми младенцев и покушении на 10 новорожденных детей. Женщина предстанет перед судом в графстве Чешир на северо-западе Англии.

Летби работала медсестрой в неонатальном отделении больницы Countess of Chester Hospital, пишет Sky News со ссылкой на правоохранительные органы. Свою должность она получила сразу после окончания учебы.

Полиция начала проводить проверку в медучреждении в мае 2017 года, когда там зафиксировали высокие цифры смертности среди младенцев. Правоохранители изучали все случаи в период с июня 2015 по июнь 2016 года. Расследованию содействовали медики, которые рассказали, что на телах новорожденных были следы нехарактерных травм.

В итоге полицейские дважды арестовывали 30-летнюю Летби. Женщине каждый раз удавалось выйти на свободу под залог. Теперь же ей предъявили обвинения в убийстве восьми младенцев и покушении на 10 новорожденных. Сейчас медсестра находится под стражей. Уоррингтонский магистратский суд 12 ноября должен выдвинуть обвинения против Летби.