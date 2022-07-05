Организованные Генпрокуратурой проверки выявили 70 «резиновых» квартир в Москве

Проверки квартир с огромным количеством собственников начались по всей России по приказу генерального прокурора Игоря Краснова. Как сообщил «Коммерсант», только в Москве выявили 70 помещений, где оказались зарегистрированы 14 тысяч человек, получающих социальные пособия.

Такое незаконное дробление квартир на микродоли обнаружили практически во всех крупных городах.

Мошенники действуют по проверенной схеме. Они заключают фиктивные договоры с пьющими или одинокими владельцами недвижимости о передаче в собственности доли в квартире. Полученные квадратные метры бьются на минимальные доли, где регистрируются новые жильцы, на которых оформляются пособия.

Так, в одной из столичных квартир оказались прописаны более 280 человек, которые получили более 10 миллионов рублей социальных выплат. По данному факту следователи завели уголовное дело о мошенничестве.

На минувшей неделе Госдума приняла поправки в Жилищный кодекс, по которым минимальная доля в квартире не должна быть меньше шести метров. Автор инициативы Павел Крашенинников отметил, что это позволит решить проблему «резиновых квартир». Но в законе остались лазейки, которые не положат конец этому виду «бизнеса».

Член совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов в беседе с NEWS.ru отметил, что собственник шестиметровой доли может прописать у себя сколько угодно «родственников» и продолжить получать необходимые ему пособия.