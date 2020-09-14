Посредников из Карачаево-Черкесии обвинили в хищении 670 млн у «Россетей»

Атаеву задержали и поместили под домашний арест, Казиев объявлен в розыск.

Следователи считают, что с января 2017 по июнь 2020 года фигуранты вместе с другими лицами «путем намеренного неисполнения договорных обязательств» похитили средства ПАО «Россети Северный Кавказ» на сумму свыше 670 миллионов рублей. Эти деньги были переводились на счета аффилированных фирм.

В «Россетях» сообщили РБК, что «Распределительная сетевая компания» в 2017–2020 годах систематически не оплачивала услуги по передаче электроэнергии, а также авансовые платежи. В начале августа «Россети Северный Кавказ» обратились в полицию.

По данным «Известий», мошенничество, в котором подозревают Казиева и Атаеву, происходило по типичной схеме. Ее суть в том, что средства, собранные с потребителей за электроэнергию, компания-посредник направляет поставщику не полностью. Деньги выводятся на сторонние счета, формальным основанием служит оказание консалтинговых, юридических и прочих услуг.