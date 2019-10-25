По данным следствия, в начале текущего года охранник пристегнул 60-летнего пенсионера наручниками к батарее в приемном покое. После он не менее полутора десятков раз ударил мужчину резиновой дубинкой. Через несколько дней он избил пациента и его родственника, а также использовал против них электрошокер. Сообщается, что родственник получил 50 разрядов. Также преступник сломал ему ребро, избивая ногами.

«Мужчина признан виновным в превышении полномочий работником ЧОП при выполнении должностных обязанностей. Судом ему назначено наказание в виде 1,5 года ограничения свободы», — сообщила пресс-служба ведомства.