Криминал 14 августа 2023, 02:30 «50 миллионов в месяц». Несовершеннолетних россиянок продавали в Бахрейн в сексуальное рабство «Известия»: раскрыта ОПГ, продававшая россиянок в сексуальное рабство в Бахрейн Freepik

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Организованная преступная группировка, состоящая из шести гражданок России, обвиняется в торговле людьми и продаже несовершеннолетних в сексуальное рабство в Бахрейн. Об этом «Известиям» сообщил источник в правоохранительных органах.

Девушек 13-17 лет под лживым предлогом заманивали в Бахрейн, отбирали документы и принуждали к занятию проституцией. Девушек не выпускали на улицу, накачивали наркотиками, а за провинности избивали. Одна из секс-рабынь умерла от побоев, сообщил источник. Тело закопали в пустыне.

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«Деньги, заработанные потерпевшими, отправлялись главе банды через Western Union на установочные данные разных лиц», — сообщил источник.

По данным собеседника издания, главарь банды в месяц на секс рабынях зарабатывала около 50 миллионов. При обысках у нее нашли заграничные паспорта, наличные в долларах и евро.

ГУ СК по Кабардино-Балкарской Республике возбудило против членов ОПГ уголовное дело по трем статьям. Обвинения предъявили шестерым местным жительницам. Работорговкам грозит до 15 лет лишения свободы.