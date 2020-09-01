40 млн рублей украли из инкассаторской машины в Крыму

По данным RT, преступник угнал автомобиль.

«Установлено, что инкассаторский автомобиль подъехал к АЗС. Один из сотрудников зашел внутрь, а когда вернулся, то не обнаружил на прежнем месте ни автомашины, ни своего напарника», — рассказала Волк.

Машину нашли полицейские примерно в километре. Она была брошена, а часть денег украдена.

Подозреваемого задержали. Часть денег у него изъяли, заведено уголовное дело.