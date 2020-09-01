facebook_pixel
    01 сентября 2020, 15:26

    40 млн рублей украли из инкассаторской машины в Крыму

    Дарья Морозова

    Задержан мужчина, который украл 40 миллионов рублей из инкассаторской машины в Крыму. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой официального представителя МВД России Ирину Волк.

    По данным RT, преступник угнал автомобиль.

    «Установлено, что инкассаторский автомобиль подъехал к АЗС. Один из сотрудников зашел внутрь, а когда вернулся, то не обнаружил на прежнем месте ни автомашины, ни своего напарника», — рассказала Волк.

    Машину нашли полицейские примерно в километре. Она была брошена, а часть денег украдена.

    Подозреваемого задержали. Часть денег у него изъяли, заведено уголовное дело.

    Новости SMI.FM