СМИ: Белозерцева заподозрили в растрате около 3 млрд рублей

Следователи проверяют задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на причастность к служебным злоупотреблениям. Из-за растрат регион мог лишиться порядка трех миллиардов рублей. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на близкий к СКР источник.

По словам собеседника издания, следователи решили проверить всю финансово-хозяйственную деятельность Белозерцева с 2015 года. С момента вступления губернатора в должность Счетная палата выявила множество злоупотреблений в госучреждениях и ведомствах области. Речь идет о сумме 2,9 миллиарда рублей.

«В муниципальных образованиях региона выявлено около 400 нарушений в более чем ста организациях и ведомствах. Самые серьезные — более чем на 1,5 миллиарда рублей — были обнаружены при реализации федеральных целевых программ», — рассказал источник.

Он добавил, что фонд капремонта потратил 69 миллионов рублей на лифты, которые не признавали аварийными. Также в департаменте ЖКХ в 2017 году нашли незаконные изменения условий договоров на ремонт дорог.

«За счет этого произошло завышение расходов почти на 25 миллионов рублей. Регулярно допускались нарушения и на всех стадиях госзакупок, начиная с их планирования», — отметил собеседник издания.

Иван Белозерцев стал фигурантом дела о коррупции. Его подозревают в получении взятки на общую сумму 31 миллион рублей. За эти деньги губернатор занимался лоббированием интересов фармацевтической компании «Биотэк». Кроме него, по делу также проходит Борис Шпигель — бывший сенатор от Пензенской области.