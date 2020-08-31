Кассирша украла из собственного банка 28 миллионов рублей

Женщина украла из банка, в котором работала кассиром, более 28 миллионов рублей. Кражу она совершила на десятый год работы в кредитной организации.

Инцидент произошел во Владивостоке. Скрыться с деньгами женщине не удалось. Ее задержали. Как пишет РЕН ТВ со ссылкой на областную прокуратуру, суд приговорил кассира банка к шести годам колонии за кражу более 28 миллионов рублей.

Известно, что в финансовой организации женщина проработала десять лет. Судя по всему, в юбилейный год службы она решила начислить себе «премию».

Кассирша при загрузке денег в банкоматы раз за разом не докладывала туда часть средств. Таким образом, за месяц она смогла украсть 28 миллионов рублей.

При этом женщина хранила деньги прямо на своем рабочем месте, после она сумела незаметно вынести их из банка. Кроме лишения свободы суд также обязал женщину возместить весь нанесенный ущерб.

Несколько дней назад неработающая 48-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что из ее съемной квартиры в Москве украли почти три миллиона рублей.