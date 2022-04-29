Бизнесмену из Челябинска дали 21 год за насилие над 9 сиротами

Красноармейский районный суд вынес приговор жителю Челябинска, которого обвинили в сексуальном насилии над мальчиками-сиротами. Он получил 21 год колонии строгого режима. Об этом сообщила консультант суда Анна Леготина, написал «Интерфакс».

Потерпевшими являются девять бывших воспитанников Лазурненской специальной школы-интерната. Суд удовлетворил иски, которые подали представители восьми детей. Каждый ребенок получит по одному миллиону рублей.

Следствие выяснило, что с 2014 года по август 2017-го мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних воспитанников интерната, он пользовался их беспомощным состоянием. Предприниматель утверждал, что приходит в заведение с целью в будущем оформить опеку над каким-нибудь ребенком.

О происходящем в школе-интернате стало известно в 2018 году. Дети сообщили опекунам, что к ним приходили двое мужчин и насиловали их. Одним из подозреваемый оказался 51-летний бизнесмен. Сначала его отправили под домашний арест, но из-за нарушения условий меры пресечения позже перевели под стражу. После скандала школу-интернат решили закрыть, отметила «Газета.ru».