Эксклюзив 09 декабря 2022, 03:02 «17 лет отсидки, ходил „по флажкам“». Мать жителя Дедовска объяснила, почему сын не мог быть зачинщиком драки с прохожим Мать избившего прохожего жителя Дедовска: сын не начал бы драку из-за 17 лет тюрьмы

Читать 360tv в

В подмосковном городе Дедовск мужчина по имени Андрей избил местного жителя за сделанное ему замечание. Мать 42-летнего подозреваемого в покушении на убийство заявила, что ее сына спровоцировали.

На кадрах, которые появились в распоряжении «360» видно, как Андрей подошел к такси и пытался договориться о поездке. Но автомобиль тронулся с места, в этот момент мужчина ударил по машине. Он пошел по дороге. Проходя мимо продуктового магазина, задержанный бросился на местного жителя, предположительно, из-за сделанного ему замечания. Андрей стал избивать мужчину. Прохожие остановили драку и вызвали на место бригаду скорой помощи.

Реклама

«Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказали в региональном Следственном комитете.

Реклама

Мать нападавшего Галина в беседе с «360» заявила, что ее сын не мог первым начать драку. Она уверена, что его спровоцировали.

«Нападения с его стороны не может быть, потому что, скорее всего, 99,9% это была какая-то провокация. Потому что у Андрея слишком мохнатое прошлое — 17 лет отсидки. Как бы у него только-только закончился срок условно-досрочного освобождения, и он ходил „по флажкам“. Он не мог спровоцировать вот это… Что там произошло», — сказала она.

Женщина отметила, что не знает потерпевшего. Она не отрицает, что ее сын достаточно дерзкий мужчина. Но, по ее словам, драку спровоцировал не он.

Да не мог он первый нанести. <…> Значит тот ему что-то сказал. Он парень такой дерзкий, конечно, я его не защищаю, хотя имею на это право — я его мать. Но он первый никогда не начнет конфликтную ситуацию. Значит, что-то со стороны другого было. Может он его оскорбил. Может как-то спровоцировал вот этот, потому что я знаю, что мой сын никогда не начнет конфликтную ситуацию. Как бы я сама тетка такая вредная, и он все это все пытается уладить, и учитывая то, что у него как бы за спиной столько лет отсидки, он видит просто все это, и людей видит. 99 из 100% я говорю, что просто спровоцировали вот этот скандал Галина

Галина рассказала, что мужчину судили дважды. Первый раз он попал в тюрьму за убийство.

«Он за девушку в баре заступился у нас в Дедовске тоже, в Юбилейном. Там таджик до девушки начал домогаться. Он заступился за девушку, в итоге там 33 таджика налетели, стали его бить. Он схватил нож со стола и ударил. И ранение оказалось смертельным. То есть он умер. Ну отсидел девять лет», — пояснила мать обвиняемого.

Второй срок он получил за распространение наркотиков. Женщина призналась, что ее сын употреблял запрещенные вещества.

«Но второй срок он получил просто потому, что тоже какой-то таджик там что-то попросил. Ну, в общем, факт остается фактом», — высказалась она.

У мужчины уже закончился срок условно-досрочного освобождения. Он успел выйти на работу и даже купил машину. Автомобиль спустя время задержанный продал, а матери и своей возлюбленной подарил пальто. Женщина заверила, что ее сын любил жизнь и стремился к нормальному существованию. Помочь пострадавшему мать обвиняемого не в состоянии.

Я — пенсионерка. У меня пенсия 12 300. Одиноко проживающая пенсионерка, чем я могу помочь этому человеку? Мне сын помогал, он освободился, я на него молилась, что он мне хотя бы зарплату отдавал и хотя бы продукты в холодильник покупал и задолженность по квартире гасил Галина

Она добавила, что может только выразить свои соболезнования потерпевшему в драке, который сейчас находится в реанимации.