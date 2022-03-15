Суд пройдет над жителем Кузбасса за убийство 13-летней давности

Жителя Кузбасса будут судить за убийство, которое он совершил 13 лет назад. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Кемеровской области.

По данным ведомства, сначала стало известно о пропаже погибшего в 2008 году. Его тело было найдено только в 2012 году. В 2022 в убийстве заподозрили знакомого мужчины, который в тот момент уже сидел в тюрьме за другое убийство.

«В ходе общения со следователем под тяжестью предъявленных доказательств подозреваемый сознался в совершении преступления 13 лет назад», — рассказали в ведомстве.

Теперь убийцу будут судить.