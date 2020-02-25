Что случилось в аквапарке. Почему 11-летняя москвичка вместо отдыха оказалась в больнице

Поход в аквапарк закончился травмой для 11-летней жительницы Москвы. Вместо празднования дня рождения она оказалась на операционном столе.

Свой 11-й день рождения Софья решила отметить вместе с родителями в аквапарке. Для этой цели выбрали известный «Мореон». Однако праздник для Сони закончился операцией под общим наркозом. Плавая в бассейне, девочка порезала связки на ноге, якобы ударившись о фонарь освещения.

«На посту охраны вызвали фельдшера. Она пришла, замотала ногу. И как бы все. Они сидели, смотрели, мне пришлось на них кричать, чтобы они вызывали скорую, потому что не очень охотно они это хотели делать. Сказали: „Зачем?“ Мне пришлось повысить голос. Потому что достаточно серьезная травма», — рассказал Роман Щукин, папа Софьи.

Источник фото: телеканал «360»

По словам отца, в момент происшествия на месте не было ни одного сотрудника аквапарка. Более того, уже через день в «Мореоне» еще один ребенок поломал ногу. По словам Романа Щукина, с безопасностью у комплекса не все хорошо.

«Мы побежали к охраннику, он вызвал якобы доктора, который только бинты макал. Мне делали операцию под общим наркозом», — сказала Софья.

Девочка потеряла много крови и была госпитализирована в больницу. В тот же день ей зашивали связки на ноге. Папа Софьи оставил свои контакты руководству «Мореона». Однако, по словам Романа, с ним никто даже не пытался связываться, хотя бы ради извинений. Адвокат родителей смог поговорить с юристом аквапарка.

Источник фото: телеканал «360»

«После того как я с ней закончил разговаривать, она повторно попросила телефон отца ребенка. Так она ему и не позвонила. Возникает вопрос: у них это система? Что каждый день здесь дети травмируются, и они не успевают извиняться перед всеми», — сказал Искандер Фахретдинов, адвокат.

Источник фото: телеканал «360»

Он заявил, что, так как с отцом девочки никто и не думал связываться, родители намерены получить компенсацию морального вреда в гражданском порядке. А также будут требовать от следственных органов дать оценку действиям руководства по 238 статье УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Директор аквапарка Роман отметил, что до него поздно дошла информация о травме девочки. «Я в курсе уже, к сожалению, да. Как-то поздно дошла информация, к сожалению. И в медпункте у нас не обозначено, что это была серьезная травма», — сказал он.

Источник фото: телеканал «360»

Отсутствие извинений — обидная ситуация. Однако родителей волнует не это. Софья серьезно повредила связки. На реабилитацию уйдет много времени и денег, ведь травма действительно серьезная. Теперь следственные органы проверят, соблюдены ли нормы безопасности в аквапарке.