Тюменская полиция поймала таксиста-закладчика

В Тюменской области задержали таксиста, который размещал в подъезде дома закладки с запрещенным веществом. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

«Сотрудники полиции выяснили, что задержанный работает в службе тюменского такси. Под видом перевозки граждан он перемещался по области и оставлял тайники с наркотиками», — рассказали в ведомстве.

Мужчина признался, что покупал запрещенные вещества в Сети, а в лесу под Тюменью забирал оптовые партии. Тайники были оборудованы в областной столице и Ялуторовске. Отмечается, что задержанный прятал наркотики в электрощиты подъездов.