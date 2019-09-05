Жительница Уфы едва не зарезала ревнивого сожителя
В Башкирии 36-летняя жительница Уфы едва не зарезала сожителя, который устроил ей сцену ревности после совместного распития алкоголя. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на региональное МВД.
По данным издания, уфимка решила провести вечер с сожителям и подругой, которую позвала в гости. После застолья мужчина заснул, и хозяйка дома пошла провожать гостью. Когда она вернулась, ее возлюбленный проснулся и устроил сцену ревности из-за ее отсутствия.
Возник конфликт. Женщина, схватившись за нож, пырнула им сожителя в живот. Успокоившись, она вызвала неотложку и проинформировала полицейских о случившемся. 45-летний пострадавший госпитализирован. Его состояние оценивается как удовлетворительное.