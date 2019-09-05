Жительница Уфы едва не зарезала ревнивого сожителя

По данным издания, уфимка решила провести вечер с сожителям и подругой, которую позвала в гости. После застолья мужчина заснул, и хозяйка дома пошла провожать гостью. Когда она вернулась, ее возлюбленный проснулся и устроил сцену ревности из-за ее отсутствия.

Возник конфликт. Женщина, схватившись за нож, пырнула им сожителя в живот. Успокоившись, она вызвала неотложку и проинформировала полицейских о случившемся. 45-летний пострадавший госпитализирован. Его состояние оценивается как удовлетворительное.