Жители Пензенской области пожаловались на частые смертельные ДТП на трассе М-5

Микроавтобус насмерть сбил 32-летнюю женщину, у нее остались девятилетний и трехлетний сыновья. На данный момент врачи пытаются спасти жизни старшего ребенка. Дети останутся с отцом.

Смертельное ДТП случилось на трассе М-5. Односельчане погибшей заявили, что вынуждены ходить вдоль опасной дороги и переходить ее так как, автобусы здесь не ходят несколько лет. Жителям необходимо самостоятельно добираться этим маршрутом в школу и к аптекам. Они отметили, что пересекать дорогу по пешеходному переходу - огромный риск: на данном участке трассы не действует ограничение скорости при въезде в населенный пункт. Также нет знаков, ограничивающих скорость, отсутствует освещение в ночное время.

«Вы пройдите по кладбищу, посмотрите на могилы — увидите, сколько молодых мы похоронили. Больше, чем стариков. Надо этот вопрос решать», — возмутилась местная жительница.

В Сухановке заместитель главы по вопросам строительства и ЖКХ Вячеслав Чварков заявил, что администрация Кузнецкого района неоднократно обращалась в федеральное управление автодорог «Большая Волга», чтобы данный переход был обустроен согласно стандартам.

«На сегодняшний день мероприятия включены в план на первый квартал 2020 года. Но по нашему обращению, возможно, произойдет перенос сроков и мероприятия будут выполнены в 2019 году», — сказал Чварков.

Он отметил, что на сегодняшний день в районе ходят маршрутки, однако для местных жителей этого не достаточного. Поэтому к семи существующим рейсам добавят еще три.

«Всего будет 10 рейсов, добавление произойдет буквально на этой неделе. Автобусы будут ходить практически каждый час», — заключил замглавы администрации.