Житель Тюмени угнал машину и устроил смертельное ДТП

Происшествие случилось в мае, когда обвиняемый выпивал, сидя с братом в автомобиле своей знакомой. Хозяйка авто оставила ключ в замке зажигания, чем и решил воспользоваться злоумышленник. Во время поездки мужчина не уступил дорогу «Газели» на перекрестке и спровоцировал аварию. Его машина врезалась в металлическое ограждение и бетонную опору освещения. Пассажир на заднем сиденье получил перелом шейных позвонков и скончался.

В отношении водителя возбудили два уголовных дела за угон и нарушение ПДД в состоянии опьянения. Расследование закончилось, дело передано в суд.